Главный редактор информационной службы телеканала ICTV, ведущая программы Факты Елена Фроляк рассказала об отношениях внутри своей семьи во время полномасштабной войны.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Фроляк поделилась, как они с мужем, оператором Сергеем Соловьевым, преодолевают семейные кризисы, и сказала, что для нее означает любовь спустя 26 лет брака.

— Как война изменила ваши отношения внутри семьи?

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— Для меня семья всегда была на первом месте – и в мирное время, и в военное. Семья стала самым мощным оберегом для каждого из нас. Мы очень переживаем друг за друга, но, несмотря на это, не разъезжаемся ни по стране, ни по миру – держимся вместе и беспокоимся друг о друге.

— Как сейчас обычно проводите время вместе?

— Практически все время мы проводим дома. Я езжу на работу по большей части, когда эфирю. Все остальные вопросы – решаю дистанционно. Почти весь месяц я очень волновалась за каждый литр бензина, поэтому без необходимости на канал выезжала. Тем более, весь мой офис – в моем компьютере. Благодаря таким обстоятельствам у меня больше времени, которое могу уделить своим родным.

— Знаете, даже недавно мы выбрались в гости к друзьям. Мы очень соскучились по ним, но меня угнетало то, что все разговоры были о войне… Война сейчас поселилась везде. И в семейной жизни, и в социальной, и в общении с друзьями, родными, в работе.

— Вы говорите с мужем о работе дома или стараетесь все рабочие моменты оставить за порогом?

— Обсуждаем, конечно. Делимся своими мыслями, идеями, поскольку мы работаем в одной профессии и очень хорошо понимаем друг друга. Важно иметь человека, которому ты можешь все рассказать, который в теме. Но сейчас ну очень много разговоров о войне – больше, чем о работе или каких-то семейных бытовых делах. Я бы даже хотела, чтобы этих разговоров о войне было немного меньше. Но не выходит.

— Как вы преодолеваете семейные кризисы, когда они возникают? Ведь сейчас ситуацию еще и обостряет стресс войны…

— Мы просыпаемся утром и начинаем новый день, забывая, что было вчера. Честно скажу вам, это неплохое решение проблемы. Конечно, бывают ситуации, когда нужно сесть и обсудить все, или поработать с психотерапевтом… Но я считаю, если это не какой-то глубинный кризис, не затрагивающий ваши общие интересы, нужно просто перешагнуть этот этап и идти дальше. А на мелкие споры не распыляться, поскольку не то время.

— Вы уже 26 лет в браке. Что для вас сейчас любовь, сквозь такую ​​призму лет?

— Это уважение и вера. Это когда ты точно знаешь, что можешь прийти к этому человеку, пожаловаться, и ты всегда безоговорочно будешь права. Даже тогда, когда ты не права.

— Это понимание того, что с тобой родной человек, который всегда скажет правду, и ты в ответ можешь рассказать ему все. Ты с ним можешь быть таким, какой ты есть. Любовь – это желание идти домой, приготовить что-то вкусненькое, сделать сюрприз, купить какую-нибудь обновку для родного человека. Это желание посидеть вечером с бокалом вина и что-нибудь вспомнить. Это понимание единства взглядов и общности анекдотов, над которыми нам все равно смешно. Это все наверняка и есть любовь.

— Модель семьи ваших родителей похожа на вашу?

— Думаю, что нет. У меня папа был более мягкий, покладистый, а Сергей – нет. Мой муж по своей природе лидер. Я бы даже сказала, взрывоопасный. Папа у меня был гораздо более спокойный. Они очень разные.

— Вы с мамой близки по характеру, если провести параллель?

— Я дочь своей мамы, потому мы похожи, но я бы так не сравнивала. Все очень по-разному. У каждого свои особенности. Плюс сейчас время другое. Модель семьи в современном обществе приобрела другие формы.

— Существует тезис, что мужчина в семье – голова, а женщина – шея. Как вы относитесь к этому мнению и так ли в вашей семье?

— В каждой семье все индивидуально, как и в человеке. У нас нет такого распределения. В некоторых вещах я полагаюсь на Сергея, в других – на себя. Есть вопросы, которые разруливает муж, а есть – которые я. Конечно, немало возникает ситуаций, по которым нам вдвоем нужно посоветоваться.

В очень многих моментах Сергей мне помогает – и по работе, и по дому, и все, что касается авто. Кстати, вот недавно я поломала свой адаптер от компьютера, и честно скажу, здесь я без своих ребят (мужа и сына) не обошлась бы.

Сергей, например, очень хорошо готовит, и здесь точно я могу позвонить ему из супермаркета и спросить, какой рис подойдет к плову, а какой к голубцам. И кто здесь главный? Конечно, Соловьев. Но любая ситуация просит собственного неповторимого подхода.

— Вы неоднократно рассказывали, как ваш муж вкусно готовит. На ком эта роль, как распределяете обязанности?

— Все, что касается первых блюд – на мне. Я готовлю и рыбный супчик, и с фрикадельками, и классический борщик, и зеленый. Вообще у нас первые блюда в почете в семье. И я этому очень рада. Они очень все это любят. А все, что касается вторых блюд, здесь уже муж помогает.

— Что сейчас, в летний период, готовите чаще всего?

— Мы очень любим зеленый борщ. Очень! Сейчас еще стараемся готовить что-то на барбекю – курочку, рыбку, мясо. И много овощей едим – баклажаны, свежая морковь, лук, молодая картошечка, кабачки, цуккини. Я очень люблю лук на мангале, когда он такой немного поджаренный. А картошка свежая с укропчиком, с маслом – ну как это можно не любить.

— Какое любимое блюдо вашей семьи?

— Много таких. И вареники с вишней, и борщ, и шашлычок, и рыбка жареная, и болгарский перец я очень люблю фаршировать летом. Стараемся разнообразить наш рацион. Мужчины, конечно, очень любят мясо. Я выбираю рыбу. У всех свои предпочтения.

— Сейчас вы живете втроем, ведь ваша 24-летняя дочь Наталья переехала в прошлом году в собственную квартиру. Сыну Антону – 17. Наверное, не за горами тот момент, когда ему тоже захочется стать самостоятельным. Когда вы ловите себя на этой мысли, какие переживания у вас на сердце?

— Я понимаю, что надо будет отпустить ребенка. Тем более, он парень. И мне кажется, чем раньше мы его отпустим, тем лучше для Антоши.

Иногда я захожу к нему в комнату, смотрю, а у него там… Ну, как у парня, и я думаю: Ленка, ну будет здесь чисто. Но когда он переедет от нас, будет так грустно без него. Поэтому уж лучше там пусть будут разбросаны вещи… Мы будем по нему скучать. Он у нас такой балагур и весельчак.

— Чем больше всего гордитесь в ваших детях?

— Желанием помочь другим и сознательным выбором Украины. Боюсь “затереть” слово патриотизм, но дети точно патриоты. Антоша заявил: Мам, я хочу жить здесь, учиться здесь и работать. Ты понимаешь, у нас самая лучшая страна! Наталья так вообще провела три месяца в волонтерском хабе во Львове, где работала день и ночь… До сих пор ей звонят выезжающие женщины, и она им до сих пор помогает….

И еще одна важная черта детей – они хорошие у меня. Люди их хвалят, отмечают их дружелюбие и вежливость.

— Как поддерживать взрослых детей в их переживаниях по поводу войны?

— У нас так получилось, что они все меня поддерживают. Они меня успокаивают больше, чем я их. Как оказалось, я не так стрессоустойчива, как думала. Конечно, мы никогда не переживали такого. Меня это очень сильно выбило…

Когда ты не знаешь, что будет завтра, когда нет будущего, нет возможности что-то планировать, ждать чего-нибудь хорошего и светлого… Мы привыкли, что придет лето и мы будем планировать свой отпуск. Мы о чем-то мечтали, а тут у тебя отнимают мечты, у тебя отнимают будущее…

Мои дети и муж, как оказалось, в этой ситуации сильнее меня. Они меня успокаивают, они мне все рассказывают, не дают совсем раскиснуть. Ну и, конечно, работа спасает. А еще какие-то рутинные дела, такие как уборка, приготовление пищи, прогулки с собакой, уход за цветами на клумбе, или за своими огурчиками на огороде, которые у меня вот уже созрели… Такая рутина спасает. Но самое главное, что меня поддерживает моя семья.