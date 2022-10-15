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Даст свидетельские показания: Леонардо Ди Каприо предстанет в суде

15 октября 2022, 10:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Леонардо Ді Капріо
Источник: Depositphotos

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо даст свидетельские показания по делу о многомиллиардном мошенничестве. Речь идет о фильме Волк с Уолл-стрит, в котором он сыграл главную роль.

Дело возбуждено в отношении рэпера Праказрела Мишеля и малазийского бизнесмена Лоу Тхэк Джо. Они обвиняются в хищении нескольких миллиардов долларов из фонда развития 1MDB. Об этом сообщают E! News.

Часть средств Праказрел и Лоу потратили на покупку самолета, яхты и недвижимости, а также финансирование кинокартины Волк с Уолл-стрит.

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Более того, Тхэк Джо когда-то даже подарил Леонардо картину Пабло Пикассо, однако правоохранительные органы ее изъяли, поскольку выяснили, что приобретена она за незаконные деньги.

По словам менеджмента Ди Каприо, он не знал о хищениях и сотрудничает со следствием.

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