Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу в британским актером Бенедиктом Камбербэтчем. Общение проходило в видеоформате, и по словам президента, Бенедик активно помогает достучаться до народов тех государств, которые не поддерживают Украину.

— Пообщался с британским актером Бенедиктом Камбербетчем. Искренне благодарен за солидарность с нашим государством и гражданами, — заявил Зеленский.

О чем был разговор и какие темы поднимали — не сообщается.

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Известно, что Бенедикт поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Как и весь цивилизованный мир, актер публично критиковал войну, которую развязала РФ, а также призывал другие страны поддержать Украину в этой битве.

В начале марта на одном из кинофестивалей Бенедикт вышел на сцену с украинским флагом. Еще тогда он говорил всему миру, что пришло время сплотиться против России.

Актер, известный по роли детектива Шерлока Холмса, помогал нашей стране не только словами, но и делом. Камбербэтч приютил у себя в доме украинских беженцев. Еще в конце апреля он заявил, что хочет обеспечить их стабильность, поэтому информацию о них тщательно скрывает. Другим переселенцам он также помогает финансово.