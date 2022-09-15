Президент України Володимир Зеленський провів розмову з британським актором Бенедиктом Камбербетчем. Спілкування проходило у відеоформаті, і, за словами президента, Бенедик активно допомагає достукатися до народів тих держав, які не підтримують Україну.

– Поспілкувався з британським актором Бенедиктом Камбербетчем. Щиро вдячний за солідарність із нашою державою та громадянами, – заявив Зеленський.

Про що була розмова та які теми порушували – не повідомляється.

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Відомо, що Бенедикт підтримує Україну від перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Як і весь цивілізований світ, актор публічно критикував війну, яку розв’язала РФ, а також закликав інші країни підтримати Україну у цій битві.

На початку березня на одному із кінофестивалів Бенедикт вийшов на сцену з українським прапором. Ще тоді він говорив усьому світу, що настав час згуртуватися проти Росії.

Актор, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса, допомагав нашій країні не лише словами, а й справою. Камбербетч дав притулок у себе в будинку українських біженців. Ще наприкінці квітня він заявив, що хоче забезпечити їхню стабільність, тому інформацію про них ретельно приховує. Іншим переселенцям він також допомагає фінансово.