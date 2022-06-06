Певица Санта Димопулос впервые за время полномасштабной войны вернулась в Украину.

Артистка сообщила, что приехала 5 июня.

— Невозможно словами передать свои чувства. Слезы бегут непроизвольно, хотя я считала, что выплакала уже весь жизненный резерв. Со всем происходящим я только поняла, как сильно я соскучилась и как изменило меня то, что произошло с моей страной, — написала Санта в Instagram.

Певица добавила, что смотрит в зеркало и не узнает себя. Ее не остановили утренние взрывы, просьбы мужа не возвращаться и понимание того, что в Киеве ей будет еще больнее за Украину.

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— Господи, пусть быстрее это закончится, пусть мы победим эту страшную войну за свою жизнь, за свою свободу и будущее, за наших детей, за все наши ценности. Я очень счастлива и благодарна каждому за поддержку, за каждое доброе слово. Украинцы, вы самые лучшие в мире люди! И ответ на самый часто задаваемый вопрос: нет, я не боюсь, — подчеркнула Димопулос.

С начала полномасштабной войны артистка вместе с детьми, мамой и сестрой находилась в Италии.

Фото: Санта Димопулос