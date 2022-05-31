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Уцелело всего 6-7 домов: Коля Серга показал разрушенную Бородянку

31 мая 2022, 15:11
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Коля Сєрга

Украинский исполнитель Коля Серга посетил Бородянку Киевской области и показал, как выглядит поселок после оккупации российскими войсками.

Артист обнародовал видео и отметил, что там уцелели только 6 или 7 домов, а остальные придется сносить и заново отстраивать.

– В городе целыми осталось 6 или 7 домов. Все остальные под снос. В некоторых домах полностью снесена половина и больше. С самолетов сбрасывали бомбы. В этих домах жили еще люди. Об эвакуации тогда никто еще не думал, — написал Серга.

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Коля Серга выступил перед строителями-добровольцами в Доме культуры. По словам певца, он был поврежден взрывной волной от бомбы, которую оккупанты сбросили на дом из-за дороги.

Артист добавил, что работы по восстановлению инфраструктуры много не только в Бородянке, но и по всей Украине. Серга призвал соотечественников присоединяться к помощи, чтобы как можно быстрее отстроить страну.

— Сейчас вклад каждого крайне важен. Чем раньше мы все включимся в приближении нашей победы, тем меньшую цену за нее заплатим. Мы нужны друг другу. Потому что мы победим только вместе, – написал Серга.

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Теги
Війна в Україні, Коля Сєрга
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