Український виконавець Коля Сєрга відвідав Бородянку Київської області та показав, який вигляд має селище після окупації російськими військами.

Артист оприлюднив відео та зазначив, що там вціліли лише 6 чи 7 будинків, а всі інші доведеться зносити та заново відбудовувати.

– У місті цілими залишилося 6 або 7 будинків. Всі інші під знесення. У деяких будинках повністю знесена половина і більше. З літаків скидали бомби. У цих будинках ще жили люди. Про евакуацію тоді ніхто ще навіть не думав, – написав Сєрга.

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Коля Сєрга виступив перед будівельниками-добровольцями у Будинку культури. За словами співака, він був пошкоджений вибуховою хвилею від бомби, яку окупанти скинули на дім через дорогу.

Артист додав, що роботи по відновленню інфраструктури є багато не лише в Бородянці, а й по всій Україні. Сєрга закликав співвітчизників приєднуватися до допомоги, щоб разом якнайшвидше відбудувати країну.