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Вціліли лише 6-7 будинків: Коля Сєрга показав зруйновану Бородянку

31 Травня 2022, 15:11
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Коля Сєрга

Український виконавець Коля Сєрга відвідав Бородянку Київської області та показав, який вигляд має селище після окупації російськими військами.

Артист оприлюднив відео та зазначив, що там вціліли лише 6 чи 7 будинків, а всі інші доведеться зносити та заново відбудовувати.

– У місті цілими залишилося 6 або 7 будинків. Всі інші під знесення. У деяких будинках повністю знесена половина і більше. З літаків скидали бомби. У цих будинках ще жили люди. Про евакуацію тоді ніхто ще навіть не думав, – написав Сєрга.

Зараз дивляться

Коля Сєрга виступив перед будівельниками-добровольцями у Будинку культури. За словами співака, він був пошкоджений вибуховою хвилею від бомби, яку окупанти скинули на дім через дорогу.

Артист додав, що роботи по відновленню інфраструктури є багато не лише в Бородянці, а й по всій Україні. Сєрга закликав співвітчизників приєднуватися до допомоги, щоб разом якнайшвидше відбудувати країну.

– Зараз внесок кожного є вкрай важливим. Чим раніше ми всі включимося у наближенні нашої перемоги, тим меншу ціну за неї заплатимо. Ми потрібні один одному. Бо ми переможемо тільки разом, – написав Сєрга.

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Війна в Україні, Коля Сєрга
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