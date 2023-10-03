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Фото Персоны

С косами возле бананового дерева: Гайтана показала себя в 12 лет

3 октября 2023, 16:48
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Гайтана

Певица Гайтана показала, как выглядела в 12 лет. Архивной фотографией артистка поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

На фото маленькая Гайтана стоит возле дерева с которого свисает огромная связка зеленых бананов. Будущая знаменитость в то время носила афрокосы и футболку с принтом. Никаких подробностей под фотографией исполнительница не раскрыла, сделав лишь лаконичную подпись.

— Когда мне было 12 лет, — указала Гайтана, добавив к фото эмодзи с тремя сердцами.

Поклонники певицы не пожалели комплиментов. Некоторые еще и отметили, что и во взрослом возрасте Гайтана не изменила своим вкусовым предпочтениям.

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В последнее время Гайтана начала чаще делать публикации в соцсетях — выкладывать фото и видео с семьей. Почти год артистка хранила молчание в Instagram, вернувшись этим летом.

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Фото: Гайтана

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