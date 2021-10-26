Британский портал Broadbandchoices опубликовал исследования, с помощью которых удалось определить самый страшный фильм ужасов. Эксперты анализировали частоту пульса у зрителей во время просмотров различных картин, и на основе этих данных составили список.

— 250 участников эксперимента просмотрели 40 фильмов ужасов, что заняло в общей сложности около 100 часов, — сообщается в исследовании.

Ученые фиксировали пульс зрителей на протяжении всего фильма, а затем вычислили средние показатели сердцебиения и максимальную отметку. На основе этих результатов они составили список из 30 самых страшных фильмов ужасов.

Как оказалось, на первом месте расположился культовый фильм в жанре хоррор — Астрал: Онлайн (Host, 2020) режиссера Роба Сэваджа. Картина имеет продолжительность в 57 минут, а ее производство длилось несколько недель при минимальном бюджете.

По данным экспертов, средний пульс у зрителей на протяжении всего фильма был равен 88 ударам в минуту. Для сравнения, средняя частота сердцебиения у зрителей в спокойном режиме — 64 удара в минуту. Максимальный пульс был равен 130 ударам в минуту — подобная нагрузка на сердце сравнима с интенсивной тренировкой.

На втором месте — Синистер (Sinister, 2012) режиссера Скотта Дерриксона с Итаном Хоуком в главной роли.

Третье место заняла первая часть серии фильмов Астрал (Insidious), вышедшая в 2010 году.

В список также вошли и другие картины:

Заклятие (2013)

Реинкарнация (2018)

Оцепеневшие от страха (2017)

Оно (2014)

Тихое место 2 (2020)

Паранормальное явление: Ближайшая родня (2021)

Заклятие 2 (2016)

Неврологи из Университета Турку выяснили, как мозг человека реагирует на фильмы ужасов. Итоги исследования показали, что люди просматривают хорроры из-за напряженного сюжета. Большинство из них предпочитает делать это в компании друзей — это дает возможность комментировать происходящее.

Данные также более подробно раскрыли сам источник страха. Оказывается, что людей пугают не клоуны или маньяки, а паранормальные явления — то, что нельзя увидеть.