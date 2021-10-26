Британський портал Broadbandchoices опублікував дослідження, за допомогою якого вдалося визначити найстрашніший фільм жахів. Експерти аналізували частоту пульсу у глядачів під час переглядів різних картин і на основі цих даних склали список.

– 250 учасників експерименту переглянули 40 фільмів жахів, що зайняло близько 100 годин, – повідомляється в дослідженні.

Вчені фіксували пульс глядачів протягом усього фільму, а потім вирахували середні показники серцебиття та максимальну позначку. На основі цих результатів вони склали список із 30 найстрашніших фільмів жахів.

Як виявилося, на першому місці розташувався культовий фільм у жанрі хоррор — Астрал: Онлайн (Host, 2020) режисера Роба Севаджа. Це картина тривалістю в 57 хвилин, а її виробництво тривало кілька тижнів за мінімального бюджету.

За даними експертів, середній пульс у глядачів протягом усього фільму дорівнював 88 ударів на хвилину. Для порівняння, середня частота серцебиття у глядачів у спокійному режимі становить 64 удари на хвилину. Максимальний пульс дорівнював 130 ударам за хвилину — подібне навантаження на серце можна порівняти з інтенсивним тренуванням.

На другому місці – Сіністер (Sinister, 2012) режисера Скотта Дерріксона з Ітаном Гоуком у головній ролі.

Третє місце посіла перша частина серії фільмів Астрал (Insidious), що вийшла у 2010 році.

До списку також увійшли інші картини:

Закляття (2013)

Спадковість (2018)

Заціпенілі від страху (2017)

Воно (2014)

Тихе місце 2 (2020)

Паранормальне явище: Найближча рідня (2021)

Закляття 2 (2016)

Неврологи з Університету Турку з’ясували, як мозок людини реагує на фільми жахів. Підсумки дослідження показали, що люди переглядають хоррори через напружений сюжет. Більшість з них воліють робити це в компанії друзів — це дає можливість коментувати те, що відбувається.

Дані також докладніше розкрили саме джерело страху. Виявляється, людей лякають не клоуни чи маніяки, а паранормальні явища — те, що не можна побачити.