Британський портал Broadbandchoices опублікував дослідження, за допомогою якого вдалося визначити найстрашніший фільм жахів. Експерти аналізували частоту пульсу у глядачів під час переглядів різних картин і на основі цих даних склали список.
– 250 учасників експерименту переглянули 40 фільмів жахів, що зайняло близько 100 годин, – повідомляється в дослідженні.
Вчені фіксували пульс глядачів протягом усього фільму, а потім вирахували середні показники серцебиття та максимальну позначку. На основі цих результатів вони склали список із 30 найстрашніших фільмів жахів.
Як виявилося, на першому місці розташувався культовий фільм у жанрі хоррор — Астрал: Онлайн (Host, 2020) режисера Роба Севаджа. Це картина тривалістю в 57 хвилин, а її виробництво тривало кілька тижнів за мінімального бюджету.
За даними експертів, середній пульс у глядачів протягом усього фільму дорівнював 88 ударів на хвилину. Для порівняння, середня частота серцебиття у глядачів у спокійному режимі становить 64 удари на хвилину. Максимальний пульс дорівнював 130 ударам за хвилину — подібне навантаження на серце можна порівняти з інтенсивним тренуванням.
На другому місці – Сіністер (Sinister, 2012) режисера Скотта Дерріксона з Ітаном Гоуком у головній ролі.
Третє місце посіла перша частина серії фільмів Астрал (Insidious), що вийшла у 2010 році.
До списку також увійшли інші картини:
- Закляття (2013)
- Спадковість (2018)
- Заціпенілі від страху (2017)
- Воно (2014)
- Тихе місце 2 (2020)
- Паранормальне явище: Найближча рідня (2021)
- Закляття 2 (2016)
Неврологи з Університету Турку з’ясували, як мозок людини реагує на фільми жахів. Підсумки дослідження показали, що люди переглядають хоррори через напружений сюжет. Більшість з них воліють робити це в компанії друзів — це дає можливість коментувати те, що відбувається.
Дані також докладніше розкрили саме джерело страху. Виявляється, людей лякають не клоуни чи маніяки, а паранормальні явища — те, що не можна побачити.