Ученые из Королевского ботанического сада в британском городе Кью решили назвать ранее неизвестное науке дерево в честь американского актера Леонардо Ди Каприо.

По словам специалистов, таким образом они почтили актера за его помощь в спасении от вырубки тропического леса в Камеруне, который славится своим биоразнообразием. Новый вид дерева получил официальное название Uvariopsis dicaprio.

– Мы считаем, что он сыграл решающую роль в том, чтобы остановить вырубку леса в Заповеднике дикой природы Эбо, – рассказал директор Королевского ботанического сада в Кью Мартин Чик.

Дерево названо в честь Ди Каприо – это первое растение, которое получило свое официальное научное название в 2022 году.

Uvariopsis dicaprio является небольшим тропическим вечнозеленым деревом с желтыми цветочками, произрастающими из ствола дерева. Растение относится к семейству Анноновых.

Впервые ученые обнаружили дерево на участке леса в Камеруне, которому грозила масштабная вырубка возле Заповедника дикой природы Эбо. Этот лес в Центральной Африке славится множеством растений. В нем живут такие животные как шимпанзе и лесной слон.

Международные эксперты написали общее письмо правительству Камеруна, в котором задокументировали ценные виды животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. Вскоре об этом узнал Леонардо Ди Каприо, чьи публикации в социальных сетях придали этому массовой огласки и помогли спасти лес, однако он до сих пор не получил статуса национального заповедника.

Леонардо Ди Каприо является одним из самых активных защитников природы и экологии среди голливудских звезд. В 1998 году был создан фонд Leonardo Di Caprio Foundation, целью которого стало информирование людей о необходимости защиты окружающей среды. С тех пор актер регулярно жертвует средства защиты дикой природы, включая поддержку популяции амурского тигра.