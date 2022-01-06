Вчені з Королівського ботанічного саду у британському місті К’ю вирішили назвати раніше невідоме науці дерево на честь американського актора Леонардо Ді Капріо.

За словами фахівців, таким чином вони вшанували митця за його допомогу у порятунку від вирубки тропічного лісу в Камеруні, який славиться своєю біорізноманіттям. Новий вид дерева отримав офіційну назву Uvariopsis dicaprio.

— Ми вважаємо, що він відіграв вирішальну роль у тому, щоб зупинити вирубку лісу в Заповіднику дикої природи Ебо, – розповів директор Королівського ботанічного саду в К’ю Мартін Чік.

Дерево назване на честь Ді Капріо – це перша рослина, яка отримала свою офіційну наукову назву у 2022 році.

Uvariopsis dicaprio є невеликим тропічним вічнозеленим деревом з жовтими квіточками, які ростуть зі стовбура дерева. Рослина відноситься до сімейства Аннонових.

Вперше вчені виявили це дерево на ділянці лісу у Камеруні, якому загрожувала масштабна вирубка біля Заповідника дикої природи Ебо. Цей ліс у Центральній Африці славиться величезною кількістю рослин. У ньому мешкають такі тварини, як шимпанзе та лісовий слон.

Міжнародні експерти написали спільного листа до уряду Камеруну, в якому задокументували цінні види тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення. Невдовзі про проблему дізнався Леонардо Ді Капріо, чиї публікації у соціальних мережах додали масового розголосу та допомогли врятувати ліс, однак він досі не отримав статусу національного заповідника.

Леонардо Ді Капріо є одним із найактивніших захисників природи та екології серед голлівудських зірок. У 1998 році було створено фонд Leonardo Di Caprio Foundation, метою якого стало інформування людей про необхідність захисту довкілля. Відтоді актор регулярно жертвує кошти на захист дикої природи, включаючи підтримку популяції амурського тигра.