Едкая сатира на апогей человеческой глупости: рецензия на Не смотрите наверх

На платформе Netflix вышел новый фильм от оскароносного режиссера Адама МакКея Не смотрите наверх. Лента мгновенно стала одной из самых обсуждаемых в этот уик-энд. Впечатления от нее разнятся – кто-то пишет о полном восторге, а для кого-то она затянута и непонятна.

Факты ICTV не упустили возможности посмотреть Не смотрите наверх и готовы поделиться своими впечатлениями.

Первое, что бросается на глаза – это каст ленты. Автор таких фильмов, как Игра на понижение и Власть, в своей новой работе собрал целую плеяду голливудских звезд: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Кейт Бланшет, Джона Хилл, Марк Райленс и Тимоти Шаламе. Подобный звездный фул-хауз в одном фильме уже был в этом году, и не раз, как, например, у Ридли Скотта в фильме Дом Гуччи, но та лента не оправдала ожидания. Вместо цельной картинки – полный беспорядок, персонажи бесхарактерны. И все, на чем “выезжает” фильм – это история убийства Гуччи, звездный каст и имя режиссера.

После просмотра фильма МакКея сложилось обратное чувство. А еще возникло мнение, что Американской киноакадемии стоит создать еще одну номинацию на Оскар для кастинг-директоров, ведь Франсин Майслер за свою работу в этой ленте полностью его заслужила. Собственно, если бы такая номинация существовала, Майслер была бы единственной, кто бы ее получил из этого фильма.

С другой стороны, режиссер умело использует доступные ему “компоненты” (звездных актеров. — Ред.). В одной из сцен МакКей собирает вместе Ди Каприо, Лоуренс, Бланшет, Ариану Гранде и Тайлера Перри для того, чтобы сделать одну из многих антипровокационных шуток о беспомощности знаменитостей и их жизненных проблемах, которые беспокоят нас больше гибели нашей планеты.

Собственно, о чем фильм Адама МакКея? Двое ученых, профессор Минди (Леонардо Ди Каприо) и его аспирантка Кейт Дибиаски (Дженнифер Доуренс) выясняют, что к Земле мчится комета, которая чуть больше той, что уничтожила динозавров. Они выясняют, что через шесть месяцев она столкнется с Землей, что приведет к вымиранию. С такой завязки начинается саркастическая комедия.

Как убийцу Земли режиссер выбрал комету, хотя это могла быть какая-то экологическая катастрофа или вирус-убийца, или еще какая-то внешняя угроза. Так или иначе, в ленте человечество изображается как обреченный и дезинформированный вид — овцы, которых беспокоят больше разводы звезд, чем, собственно, вымирание, и которыми легко управлять.

Работа МакКея – праведная двухчасовая лекция под маской сатиры, после просмотра которой складывается ощущение, что если бы такая ситуация произошла на самом деле, события могли бы разворачиваться именно так.

Первоисточником новостей в фильме выступает президент США госпожа Орлеан, которую воплотила на экране Мэрил Стрип. Ее персонаж — это как гибрид каждого современного президента, хотя наталкивает на сравнение именно с Дональдом Трампом.

Когда она встречается с профессором и аспиранткой, ее больше беспокоят рейтинги ее партии, ведь апокалипсис не поможет будущим праймериз. Использовать предстоящую катастрофу администрация Орлеан решает только тогда, когда оказывается в сложном положении, и ради политического шоу. Это напоминает стремление Трампа сделать из любого события шоу.

В фильме демонстрируется и мощная роль социальных сетей, с помощью которых Трамп и его сторонники заложили в население теории заговора, лжи и ненависти к инакомыслящим. МакКей немножко высмеивает малообразованность населения и людей, упрямо игнорирующих ученых и науку. Режиссер также подталкивает к мнению, что второй срок Трампа мог бы обернуться катастрофой и полной деградацией общества.

Но персонаж Орлеан — не апогей глупости: все больше раздражает своей токсичностью ее сын, которого сыграл Джона Хилл, а также ведущие утреннего шоу The Daily Rip (Кейт Бланшетт и Тайлер Перри) и их бессмысленная болтовня со смехом, напоминающим звуки гиен.

Единственный, кто держит баланс в фильме – это верующий мальчик-скейтер, которого сыграл Тимоти Шаламе. Он – бывший евангелист, до сих пор понимающий, что для него означает вера. Финальная сцена его молитвы перед апокалипсисом – это будто-бы линейка в клоунаде настоящего.

Новый фильм МакКея – некий попкорн с американским привкусом политикума или золотая середина между его работами Игра на понижение и Власть. Не смотрите наверх – чистая сатира, очевидность которой подпитывает абсурдность.

Фото: Netflix