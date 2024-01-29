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Тяжело дышал, кашлял, задыхался: Даша Квиткова пожаловалась на тяжелую ночь

29 января 2024, 11:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Даша Квіткова
Источник: Даша Квиткова

Блогер Даша Квиткова пожаловалась на бессонную ночь. Ее двухлетний сын Лев заболел.

Сын Даши Квитковой заболел

В Instagram-stories Даша Квиткова сообщила, что ее ночь была неспокойной. Все из-за того, что Лев заболел и она сбивала ему температуру.

— Лев опять заболел. Ночью тяжело дышал, кашлял, задыхался, я сбивала температуру… Я немного поседела, — поделилась Даша.

Даша Квіткова син захворів

Фото: Даша Квіткова / Instagram

Также блогеру пришлось отменить свои планы. Теперь они с сыном ждут врача.

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— Отменила тренировку, садик, вызвала врача, ждем, — сказала Квиткова.

К слову, ранее Даша Квиткова поставила на место хейтеров, которые считают, что матерям-одиночкам сложно найти себе вторую половинку. Блогер обратилась к женщинам с просьбой не обращать внимание на такие выпады, ведь настоящий и любящий мужчина примет вас любой.

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