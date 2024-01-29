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Важко дихав, кашляв, задихався: Даша Квіткова поскаржилася на важку ніч

29 Січня 2024, 11:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Даша Квіткова
Джерело: Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова поскаржилася на безсонну ніч. Її дворічний син Лев захворів.

Син Даші Квіткової захворів

В Instagram-stories Даша Квіткова повідомила, що її ніч була неспокійною. Все через те, що Лев захворів і вона збивала йому температуру.

– Лев знову захворів. Вночі важко дихав, кашляв, задихався, я збивала температуру… Я трохи посивіла, – поділилася Даша.

Даша Квіткова син захворів

Фото: Даша Квіткова / Instagram

Також блогерці довелося скасувати свої плани. Тепер вони із сином чекають на лікаря.

Зараз дивляться

– Скасувала тренування, садок, викликала лікаря, чекаємо, – сказала Квіткова.

До слова, раніше Даша Квіткова поставила на місце хейтерів, які вважають, що матерям-одиначкам складно знайти собі другу половинку. Блогерка звернулася до жінок із проханням не зважати на такі випади, адже справжній і люблячий чоловік прийме вас будь-якою.

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