Блогер Даша Квиткова поставила на место хейтеров, которые считают, что матерям-одиночкам сложно найти себе вторую половинку и что якобы с детьми они никому не нужны.

Даша Квиткова дала отпор хейтерам

В Instagram-stories Даша показала один комментарий, который не смогла оставить без внимания. В нем пользователь пишет, что кому она нужна разведенной и с ребенком. Квиткова подчеркнула, что ее такие выпады не цепляют, однако на многих женщин могут повлиять.

— Во-первых, мне 25 лет и у меня самый лучший сын. Во-вторых, девочки, я искренне вам желаю, чтобы на вашем пути, с детьми или без, вы никогда не встречали таких мужчин, вы же не хотите себе рвотный рефлекс. Очень хочу, чтобы ни одна из вас не сомневалась в том, что настоящий мужчина, которого вы обязательно встретите и который вас полюбит, также будет любить ваших детей, — отметила Квиткова.

Она ясно дала понять, что ее ухажерам абсолютно все равно — есть у нее ребенок или нет, это никак не мешает им ухаживать за Дашей и проявлять к ней внимание. Даша призвала женщин никогда не обращать внимание на тех, кто говорит, что построить счастливую семью, если у вас есть ребенок от предыдущих отношений — невозможно, ведь это не так.

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— Главное, чтобы вы саму себя не программировали на то, что у вас может что-то не получиться, — подытожила Даша.

Отметим, год назад блогер разошлась с мужем, ведущим Никитой Добрыниным. А недавно Квиткова призналась, с кем пошла бы на свидание из украинских холостяков.

Более того, не стала скрывать своей симпатии Даша к футболисту Михаилу Мудрику, отметив, что ставит ему лайки, а он пока что ее не замечает. В этот список попал также актер и сценарист Женя Янович и блогер Игорь Лаченков (Лачен).