Американська співачка Мадонна відповіла на насмішки над її зовнішністю, які посипалися після 65-ї церемонії нагородження Греммі.

В Instagram 64-річна зірка заявила, що її засмучує те, що глядачі більше обговорюють зовнішній вигляд, аніж заслуги артистів. Також вона додала, що фотографії її обличчя було зроблено невдало.

– Замість того, щоб зосередитися на тому, що я сказала у своїй промові, яка була присвячена подяці за безстрашність таких артистів, як Сем і Кім, багато людей воліли говорити тільки про мої фотографії крупним планом, зроблені довгофокусною камерою фотокореспондентом, які могли б спотворити будь-чиє обличчя, – зазначила Мадонна.

Співачка звинуватила хейтерів в ейджизмі та мізогінії, іншими словами – женоненависництві. Вона сказала, що не збирається вибачитися за те, який вигляд має і як одягається, а ЗМІ принижували її від початку кар’єри, проте вона сприймає це як випробування.

Зараз дивляться

– Говорячи словами Бейонсе: – Вам не зламати мій дух. Я з нетерпінням чекаю ще багато років підривної поведінки – розсовуючи кордони, протистоячи патріархату, і, перш за все, насолоджуючись життям. Вклоніться, су*и! – підсумувала зірка.

Раніше ми писали про те, що Мадонна здивувала шанувальників зовнішнім виглядом на Греммі 2023. Користувачі мережі почали обговорювати те, який вигляд має співачка та критикувати її за пластику.

Як Мадонна виглядала 5-20 років тому – дивіться на Фактах ICTV.