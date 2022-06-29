Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук показал средний палец России со сцены. Музыкант решил не сдерживать своих эмоций на благотворительном концерте в Польше.

Помимо сильного жеста в сторону РФ, Святослав также обратился к своим фанатам, которые пришли поддержать Украину в это нелегкое время.

— Россия хочет деморализовать нас, хочет поставить нас на колени, заставить бояться, впадать в депрессию, думать о том, как было в прошлом, – заявил Вакарчук и показал средний палец захватчикам.

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Певец также со сцены поблагодарил польский народ за поддержку — после жеста в сторону России зал громко зааплодировал.

— Мы знаем, что мы идем в будущее гордо и уверенно — с помощью друзей, таких как Польша, Украина обязательно победит. Это произойдет даже быстрее, чем мы думаем. Главное – работать для этого каждый день, – добавил фронтмен.

Известно, что на концерте было более 4 тыс. слушателей, а вырученные с мероприятия средства пойдут на помощь украинским беженцам и защитникам.

Лидер группы Океан Эльзы радует поклонников своими действиями — в июне Вакарчук впервые показал первое фото с сыном, которому 19 числа исполнился один год. На снимке малыш трогательно держит отца за палец.