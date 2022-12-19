Новый год 2023 Украина будет отмечать в нестандартных условиях — и хотя украинцы стараются придерживаться традиций, приходится их подстраивать под условия войны. Один из главных атрибутов для многих жителей городов и сел — это новогодняя елка, которую зачастую ставят на главной площади населенного пункта.

Правда, многие города отказались от такой идеи, другие — нашли компромисс между энергозатратностью и красотой новогоднего дерева.

Новогодние елки в городах Украины — далее в материале.

Сейчас смотрят

Подборку стоит начать со столицы — традиционно, главное дерево праздника в Киеве разместили на Софийской площади. Среди изменений — елка искусственная, а ее высота составляет всего 12 м. Гирлянды также используют, но энергосберегающие. Чтобы не использовать электроэнергию из сети в условиях дефицита, светиться елка будет от генератора.

Также возле елки разместили палатку, в которой можно зарядить гаджеты.

— Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади в этом году также не будет, — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Еще одно дерево поставили на центральном железнодорожном вокзале. Чтобы елка ярко светилась, не нужен даже генератор. К гирляндам присоединили специальный велосипед — если крутить педали, то вырабатывается электроэнергия и питает праздничные огни. Порадовать посетителей вокзала может каждый желающий.

Николаев под конец 2022 года считается прифронтовым городом. На фоне этого и новогодняя елка уникальная — она полностью сделана из маскировочной сетки. К новогодним праздникам местные власти отнеслись с креативом, который вписывается в нынешние условия.

Харьков с первых дней находится под постоянными ракетными обстрелами со стороны РФ. Чтобы обезопасить людей и само дерево, новогоднюю елку разместили в метрополитене. Также в этом безопасном месте будут новогодние мероприятия для детей и небольшой концерт — об этом заявил мэр города Терехов.

Во Львове установили елку, которую подарило городу кожаное предприятие. И хотя дерево украшено яркими огнями, на верхушке вместо звезды красуется украшение, стилизованное под противотанковый еж.

В Кропивницком решили не экономить на новогоднем настроении — на площади установили целых 12 новогодних елок. Их посвятили 10 городам-героям Украины, ВСУ и волонтерам.

В городе Буча, который пережил оккупацию военными РФ, также появилась елка. Правда, рядом не будет катка, ярмарки и аттракционов. По словам мэра Анатолия Федорука, на их месте будет Пункт незламності, где можно зарядить гаджеты и согреться. Новогодняя локация будет работать от генератора.

Не стоит забывать, что каждый может украсить свой дом красивым деревом. Где можно купить елку в Киеве на Новый год 2023, можно узнать на Фактах ICTV.