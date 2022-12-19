В Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины. Дерево разместили на Софийской площади, а гирлянды заживили от генератора, чтобы не нагружать электросеть в условиях дефицита.

О событии рассказал мэр Киева Виталий Кличко, опубликовав фотографию с елкой. Глава столицы напомнил, что зажгли ее 19 декабря не случайно — это традиция. Ежегодно на День святого Николая главная елка страны начинает светиться, создавая праздничную атмосферу.

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Кличко напомнил, что в обществе было много дискуссий касательно того, стоило ли ставить елку в условиях войны.

— Я считаю, что мы приняли правильное решение. Елка должна быть! У наших детей должен быть праздник! Несмотря на все попытки российских варваров лишить украинцев радости Рождества и Нового года, — заявил глава Киева.

Новогодняя елка на Софийской площади намного меньше своей предшественницы — она всего 12 метров в сравнении с 31 в прошлом году.

Впрочем, и в других городах страны установили необычные новогодние деревья — к примеру, в Харькове ее разместили в метро, а в Николаеве — сделали из маскировочной сетки. Фото новогодних елок в городах Украины можно посмотреть на Фактах ICTV.