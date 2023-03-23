Певица Вера Брежнева (Vera) презентовала новую работу. Артистка представила песню Такі ми люди и клип к ней, в котором появилась в новом и непривычном для себя образе.

Новый трек артистки о суперсиле, которой обладает каждый из нас, об энергии жизни и внутреннем свете, что зажигает надежду и веру в сердце даже в самые темные времена.

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— Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому и все теперь другое. Песня и видео Такі ми люди является отражением этих изменений. И напоминание для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться — суперсила внутри нас самих, — сказала Брежнева.

В кадре Vera предстала совсем другой — брюнеткой с короткой прической, в комбинезоне, грубых ботинках и с маленькой подвеской на шее в форме сердца из благотворительной коллекции украинских брендов Frolov x Sova. Очень интимно, под дождем и в лучах, она поет об объединении, свете внутри и любви.