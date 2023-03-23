Співачка Віра Брежнєва (Vera) презентувала нову роботу. Артистка презентувала пісню Такі ми люди і кліп до неї, в якому з’явилася в новому і незвичному для себе образі.

Новий трек артистки про суперсилу, якою володіє кожен із нас, про енергію життя і внутрішнє світло, що запалює надію і віру в серці навіть у найтемніші часи.

Зараз дивляться

– Я дуже глибоко зазирнула в себе за минулий рік, сьогодні я відчуваю себе по-іншому і все тепер інше. Пісня і відео Такі ми люди є відображенням цих змін. І нагадування для всіх, хто через різні обставини міг зневіритися – суперсила всередині нас самих, – сказала Брежнєва.

У кадрі Vera постала зовсім іншою – брюнеткою з короткою зачіскою, в комбінезоні, грубих черевиках і з маленькою підвіскою на шиї у формі серця з благодійної колекції українських брендів Frolov x Sova. Дуже інтимно, під дощем і в променях світла, вона співає про об’єднання, світло всередині і любов.