Певица Ирина Билык нелестно высказалась о муже Наташи Королевой. Она это сделала во время своего благотворительного концерта в Майами.

Ведущий Анатолий Анатолич показал видео, на котором предстала певица Ирина Билык и мама Наташи Королевой. Больше всего Анатолич оценил, что сказала Билык маме исполнительницы, которая молчит о войне в родной стране.

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— Королева о войне молчит, а Тарзан поддерживает Путина и армию России… Так вот, что могла сказать Ирина Билык маме Наташи Королевой, которая, кстати, на сцене в сине-желтом наряде, — отметил Анатолий.

Он прикрепил видео, на котором Тарзан оправдывает действия российских оккупантов в Буче, а после — то, что Билык сказала при всех его теще.

— Моя волшебная, несмотря на то, что ваш зять оказался го**ом, — отметила Билык.

В этот момент зал аплодировал ей, а мама Королевой даже не сопротивлялась, очевидно, она и сама это понимает.

— Вот такая у нас замечательная Ирина Билык. Выступает, собирает деньги и говорит правду. Это круто, — подытожил Анатолич.

Отметим, что Наташа Королева родилась в Киеве, однако еще с 1990-х годов проживает в РФ.