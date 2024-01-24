Исландия смягчила свой протест против участия в Евровидении 2024 Израиля. Теперь представитель страны сам решит, будет ли Исландия петь на сцене.

Будет ли Исландия выступать на Евровидении 2024

Исландская вещательная компания RÚV заявила, что по-прежнему планирует провести местный нацотбор, но победитель сам решит с вещателем, будет ли он выступать на сцене в Швеции.

Генеральный директор RÚV Стефан Эйрикссон заявил, что конкурсанты нацотбора взволнованы ситуацией в Газе, из-за чего и приняты меры.

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— Участники подают заявку с целью стать вкладом Исландии в Евровидение, но обеспокоены положением дел так же, как и мы. Ранее мы заявляли, что намерены участвовать в Евровидении, но не можем предугадать будущее, — заявил Эйрикссон.

Победителя местного нацотбора выберут уже в начале марта.

Напомним, ранее Исландия и Финляндия требовали исключить Израиль из Евровидения 2024. Тогда финны заявили, что “военный преступник будет на сцене отбеливать свою репутацию”, а это не отвечает их ценностям.

Организаторы Евровидения заявили, что Израиль будет участвовать вполне законно, ведь никаких правил не было нарушено.