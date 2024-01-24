Ісландія пом’якшила свій протест проти участі в Євробаченні 2024 Ізраїлю. Тепер представник країни сам вирішить, чи буде Ісландія співати на сцені.

Чи буде Ісландія виступати на Євробаченні 2024 року

Ісландська мовна компанія RÚV заявила, що, як і раніше, планує провести місцевий нацвідбір, але переможець сам вирішить із мовником, чи буде він виступати на сцені у Швеції.

Генеральний директор RÚV Стефан Ейрікссон заявив, що конкурсанти нацвідбору схвильовані через ситуацію в Газі, через що і вжито заходів.

Зараз дивляться

– Учасники подають заявку з метою стати внеском Ісландії в Євробачення, але стурбовані станом справ так само, як і ми. Раніше ми заявляли, що маємо намір брати участь у Євробаченні, але не можемо передбачити майбутнє, – заявив Ейрікссон.

Переможця місцевого нацвідбору оберуть уже на початку березня.

Нагадаємо, раніше Ісландія та Фінляндія вимагали виключити Ізраїль із Євробачення 2024. Тоді фіни заявили, що “військовий злочинець буде на сцені вибілювати свою репутацію”, а це не відповідає їхнім цінностям.

Організатори Євробачення заявили, що Ізраїль братиме участь цілком законно, адже жодних правил не було порушено.