Музыкант и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич жестко высказался об артистах, которые верят российской пропаганде и выступают на концертах с символикой Z.

В интервью росСМИ он отметил, что даже не хочет анализировать мотивы таких исполнителей, поскольку они ему не интересны.

– Те, кто пишет букву Z – так пошли они в ж*пу, – сказал Макаревич.

Недавно артист посетил Форум свободной культуры в Израиле, где встретил Пугачеву, Гребенщикова и других. По словам Макаревича, ему интересны люди, которые собрались на этом мероприятии.

Сейчас смотрят

— Я получаю колоссальное наслаждение, когда слушаю тех, кто здесь собрался. Вот они мне любопытны. Всю жизнь были интересны. Я рад, что имею возможность поговорить с ними и послушать, что они вообще думают о мире, – сказал певец.

Ранее Андрей Макаревич записал песню, в которой обратился к русским военным. Он обнародовал черно-белое видео, на котором исполнил песню о ненужной войне, на которую солдаты из РФ посылаются как пушечное мясо.