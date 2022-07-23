Испытывают и переживают большие страхи: Бекхэм о детях во время войны и их восстановлении после

Легенда футбола Дэвид Бекхэм выступил на саммите Первых Леди и Джентльменов, на котором очертил проблематику детства во время войны.

— Я был послом доброй воли, встречался с детьми по всему миру, с детьми, которые испытывали и переживали большие страхи, большие проблемы я видел решительность в их глазах и глазах их родителей. И снова дети ощущают огромную травму, большую боль, они видят то, что не должен видеть ни один ребенок. Как отец, я понимаю, как влияет изменение жизни на их развитие, здоровье, – говорит Бекхэм.

Также он отметил, что с начала войны в Украине внимательно следил за ситуацией, общался с ЮНИСЕФ.

— Важно восстановить их (детей, — Ред.) обычную жизнь, образование, когда война будет завершена. Важно, чтобы мы дали детям восстановиться, играть, встречаться с друзьями, чтобы они смогли восстановить свое детство. Школа – это об учебе, но не совсем об обучении. Когда я учился, у меня были преподаватели, которые мотивировали к большим достижениям. Каждый ребенок заслуживает этого. Украинские дети должны быть защищены, оставаться в безопасности. За счет восстановления этого ощущения безопасности дети смогут снова учиться, снова верить в будущее, – добавил он.