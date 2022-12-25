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Тепла и света в сердце: лучшие открытки на Рождество

25 декабря 2022, 07:38
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Тепла и света в сердце: лучшие открытки на Рождество
Источник: Pexels

Рождество — один из самых важных церковных праздников. Он символизирует рождение Иисуса Христа, и встретить его нужно с чистой головой и телом.

Так, верующие перед этим придерживаются 40-дневного поста, а также избавляются от негативных мыслей. Праздник нужно провести в кругу семьи, наслаждаясь различными блюдами — их должно быть на столе не меньше 12. Правда, это Рождество украинцы будут отмечать как 25 декабря, так и 7 января.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Рождеством в открытках, которые согреют друзей и близких даже на расстоянии. Теплые слова помогут встретить праздник в хорошем настроении.

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Перед Рождеством принято отмечать и Сочельник. Важная дата имеет свои традиции и запреты, которые передаются из поколения в поколение.

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2023 год подготовил украинцам огромное количество праздников. Правда, теперь в ПЦУ разрешили отмечать Рождество и 25 декабря, в связи с чем и другие важные церковные дни могут сместиться. Новые даты на церковные праздники 2023 можно посмотреть на Фактах ICTV.

Теги
Привітання Різдво релігійне свято
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