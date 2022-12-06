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Кино и сериалы

Кто ты из сериала Уэнсдей (тест)

6 декабря 2022, 18:27
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Кто ты из сериала Уэнсдей (тест)

Обсуждения вокруг сериала Уэнсдей на Netflix не утихают. Поклонники семейки Аддамс уже учат культовый танец Уэнсдей и пытаются разгадать сюжетную линию 2 сезона.

Готовы узнать, на кого из учеников Академии Невермор вы похожи? Факты ICTV подготовили тест, который покажет, кто ты из сериала Уэнсдей.

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Сериал Уэнсдей стал лидером в 83 странах и рекордсменом по просмотрам среди англоязычных сериалов. Факты ICTV тоже не остались в стороне истории о семейке Аддамс и готовы поделиться впечатлениями — рецензия на Уэнсдей от Netflix.

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