Обсуждения вокруг сериала Уэнсдей на Netflix не утихают. Поклонники семейки Аддамс уже учат культовый танец Уэнсдей и пытаются разгадать сюжетную линию 2 сезона.

Готовы узнать, на кого из учеников Академии Невермор вы похожи? Факты ICTV подготовили тест, который покажет, кто ты из сериала Уэнсдей.

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Сериал Уэнсдей стал лидером в 83 странах и рекордсменом по просмотрам среди англоязычных сериалов. Факты ICTV тоже не остались в стороне истории о семейке Аддамс и готовы поделиться впечатлениями — рецензия на Уэнсдей от Netflix.