Дочь музыканта Кузьмы Скрябина Барбара Кузьменко впервые рассказала о внезапной смерти своей бабушки Ольги Михайловны.

Дочь Кузьмы Скрябина о смерти его мамы

По словам Барбары, мама легендарного музыканта и ее бабушка Ольга Кузьменко заболела очень неожиданно, ее состояние ухудшалось быстро. Об этом она сказала в интервью Obozrevatel.

Вспоминает, когда Ольгу Михайловну забрала скорая, у нее был обнаружен сепсис и почечная недостаточность.

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— Какое-то время была прикована к кровати… Это очень болезненная для нас тема. Бабушка всю свою жизнь была очень активным человеком, а потеряли мы ее практически в один момент, — сказала Барбара.

Напомним, 23 сентября 2023 года стало известно, что мама певца Кузьмы Скрябина умерла. Ей было 76 лет.

Смерть Ольги Михайловны стала неожиданностью для всех. После того как из жизни ушел ее сын Кузьма, женщина написала три книги, которые посвятила ему. Она до последнего давала интервью и говорила о сыне, творчество и цитаты которого актуальны по сей день.