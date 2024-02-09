Донька музиканта Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко вперше розповіла про раптову смерть своєї бабусі Ольги Михайлівни.

Донька Кузьми Скрябіна про смерть його мами

За словами Барбари, мама легендарного музиканта і її бабуся Ольга Кузьменко захворіла дуже несподівано, її стан погіршувався швидко. Про це вона сказала в інтерв’ю Obozrevatel.

Згадує, коли Ольгу Михайлівну забрала швидка, у неї виявили сепсис і ниркову недостатність.

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– Якийсь час була прикута до ліжка… Це дуже болюча для нас тема. Бабуся все своє життя була дуже активною людиною, а втратили ми її практично в один момент, – сказала Барбара.

Нагадаємо, 23 вересня 2023 року стало відомо, що мама співака Кузьми Скрябіна померла. Їй було 76 років.

Смерть Ольги Михайлівни стала несподіванкою для всіх. Після того як із життя пішов її син Кузьма, жінка написала три книги, які присвятила йому. Вона до останнього давала інтерв’ю і говорила про сина, творчість і цитати якого актуальні донині.