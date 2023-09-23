В возрасте 76 лет умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна Кузьменко.

Об этом сообщили в Благотворительном фонде имени Кузьмы Скрябина.

— Сегодня, ушла из жизни мама украинского певца Кузьмы, Ольга Михайловна! Эта потеря тяжелая для нас всех. Ольга Михайловна была действительно замечательным и душевным человеком, с большим сердцем. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу покойной принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе родных! Вечная и светлая память, — говорится в сообщении.

Вместе с тем, причину смерти Ольги Кузьменко в фонде не озвучивают.

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Также не сообщается, когда и где состоится прощание с женщиной.

Справочно. Ольга Кузьменко на Львовщине, в селе Сиде. Будущая мать Кузьмы закончила Дрогобычский институт музыкального искусства, а впоследствии работала учительницей Новояворовской музыкальной школы.

После дорожно-транспортного происшествия, в котором умер ее Андрей Кузьменко, женщина написала три книги, которые посвятила своему сыну.

В 2021 году мама Кузьмы Скрябина благодарила создателей концерта ко Дню Независимости Украины на НСК Олимпийский, когда увидела сгенерированное видео с певцом Кузьмой. Тогда Ольга Кузьменко призналась, что в восторге от идеи “оживить” ее сына, а также была рада тому, что номер с группой Скрябина зрители встретили аплодисментами.

Фото: Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна