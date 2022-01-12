Советскому и российскому киноактеру Леониду Куравлеву провели экстренную операцию. У артиста нашла вирусную пневмонию.

У 85-летнего актера поражено 10% легких, также медицинские работники диагностировали дисфагию — нарушения глотания. Об этом сообщают росСМИ.

Вчера, 11 января, Куравлеву сделали операцию на желудке. Ему вставили трубку, через которую поступает пища. Сейчас Леонид находится в реанимации в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что 5 января Леонида Куравлева госпитализировали в больницу с коронавирусом.

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