В Нью-Йорке отгремела ежегодная музыкальная премия MTV Video Music Awards. Традиционно перед награждением знаменитости прошлись по красной дорожке. VMA это не та премия, куда звезды приходят в вечерних нарядах голливудской укладкой. Как правило, сюда артисты выбирают достаточно яркие и эпатажные наряды.

Так, отличилась актриса Меган Фокс, которая появилась вместе со своим бойфрендом Machine Gun Kelly. Звезда выбрала прозрачное платья от Mugler, а образ дополнила золотистыми босоножками. Ее избранник был в красном костюме от Dolce & Gabbana.

Кстати, Machine Gun Kelly даже умудрился влезть в драку с Конором Макгрегором на красной дорожке.

Исполнитель Lil Nas X появился в наряде нежного лилового цвета со стразами. Наряд имитировал брючный костюм со шлейфом.

Перис Хилтон, наверное, вдохновлялась Евровидением 2021, так как для красной дорожки выбрала серебряное платье длины мини.

Певица Doja Cat появилась в достаточно странном образе. На ней было черное боди, лаковые чулки и босоножки на высокой платформе.

Оливия Родриго и Камила Кабелло пришли на премию в вечерних платьях.

Также красной дорожке появилась TikTok-звезда Белла Порч. Девушка пришла в черном комбинезоне с длинным шлейфом.