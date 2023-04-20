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Украинцы стали чаще смотреть собственное кино: 15 самых популярных фильмов

20 апреля 2023, 19:20
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Українці почали частіше дивитися власне кіно: 15 найпопулярніших фільмів

Украинцы стали больше смотреть отечественное кино. По исследованию Gradus Research в марте 2023 года просмотр фильмов уступал место в рейтинге популярности только новостям.

До начала полномасштабного вторжения украинские фильмы регулярно смотрели 29% опрошенных украинцев. Сейчас это количество выросло до трети (33%).

Які українські фільми дивилися в березні 2023

61% украинцев смотрят кино в онлайн-кинотеатрах — сервисах вроде Megogo, SweetTV, Netflix, преимущественно это аудитория 18-24 года. Еще 56% украинцев смотрят отечественное кино по ТВ (55-60 лет). И только 14% опрошенных украинцев ходят в кинотеатры, преимущественно это молодежь (18-24 года).

Какие украинские фильмы смотрели украинцы за год:

  • Мавка. Лесная песня (32%)
  • Снайпер. Белый ворон (17%)
  • Звезды по обмену (13%)
  • Настоящий Санта (11%)
  • Лучшие выходные (9%)
  • Любовь и блогеры (8%)
  • Носорог (7%)
  • Максим Оса: золото Песоголовца (6%)
  • Жизнь на грани (6%)
  • Клондайк (6%)
  • Мирный-21 (6%)
  • Памфир (5%)
  • Коза Ностра. Мама уезжает (5%)
  • Дом из заноз (5%)
  • Область Героев (5%)

Які українські фільми дивилися в березні 2023

Опрос проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Выборка: 1240 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в населенных пунктах размером более 50 тыс. жителей. Период проведения: 13-14 апреля 2023 года.

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Мавка. Лесная песня
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