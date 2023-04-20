Украинцы стали больше смотреть отечественное кино. По исследованию Gradus Research в марте 2023 года просмотр фильмов уступал место в рейтинге популярности только новостям.

До начала полномасштабного вторжения украинские фильмы регулярно смотрели 29% опрошенных украинцев. Сейчас это количество выросло до трети (33%).

61% украинцев смотрят кино в онлайн-кинотеатрах — сервисах вроде Megogo, SweetTV, Netflix, преимущественно это аудитория 18-24 года. Еще 56% украинцев смотрят отечественное кино по ТВ (55-60 лет). И только 14% опрошенных украинцев ходят в кинотеатры, преимущественно это молодежь (18-24 года).

Какие украинские фильмы смотрели украинцы за год:

Мавка. Лесная песня

Снайпер. Белый ворон (17%)

Звезды по обмену (13%)

Настоящий Санта (11%)

Лучшие выходные (9%)

Любовь и блогеры (8%)

Носорог (7%)

Максим Оса: золото Песоголовца (6%)

Жизнь на грани (6%)

Клондайк (6%)

Мирный-21 (6%)

Памфир

Коза Ностра. Мама уезжает (5%)

Дом из заноз (5%)

Область Героев (5%)

Опрос проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Выборка: 1240 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в населенных пунктах размером более 50 тыс. жителей. Период проведения: 13-14 апреля 2023 года.