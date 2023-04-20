Украинцы стали больше смотреть отечественное кино. По исследованию Gradus Research в марте 2023 года просмотр фильмов уступал место в рейтинге популярности только новостям.
До начала полномасштабного вторжения украинские фильмы регулярно смотрели 29% опрошенных украинцев. Сейчас это количество выросло до трети (33%).
61% украинцев смотрят кино в онлайн-кинотеатрах — сервисах вроде Megogo, SweetTV, Netflix, преимущественно это аудитория 18-24 года. Еще 56% украинцев смотрят отечественное кино по ТВ (55-60 лет). И только 14% опрошенных украинцев ходят в кинотеатры, преимущественно это молодежь (18-24 года).
Какие украинские фильмы смотрели украинцы за год:
- Мавка. Лесная песня (32%)
- Снайпер. Белый ворон (17%)
- Звезды по обмену (13%)
- Настоящий Санта (11%)
- Лучшие выходные (9%)
- Любовь и блогеры (8%)
- Носорог (7%)
- Максим Оса: золото Песоголовца (6%)
- Жизнь на грани (6%)
- Клондайк (6%)
- Мирный-21 (6%)
- Памфир (5%)
- Коза Ностра. Мама уезжает (5%)
- Дом из заноз (5%)
- Область Героев (5%)
Опрос проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Выборка: 1240 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в населенных пунктах размером более 50 тыс. жителей. Период проведения: 13-14 апреля 2023 года.