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Українці почали частіше дивитися власне кіно: 15 найпопулярніших фільмів

20 Квітня 2023, 19:20
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Українці почали частіше дивитися власне кіно: 15 найпопулярніших фільмів

Українці почали більше дивитися вітчизняне кіно. За дослідженням Gradus Research у березні 2023 перегляд фільмів поступався місцем у рейтингу популярності лише новинам.

До початку повномасштабного вторгнення українські фільми регулярно дивилися 29% опитаних українців. Зараз ця кількість зросла до третини (33%).

Які українські фільми дивилися в березні 2023

61% українців дивляться кіно в онлайн-кінотеатрах – сервісах на кшталт Megogo, SweetTV, Netflix, переважно це аудиторія 18-24 роки. Ще 56% українців дивляться вітчизняне кіно по ТБ (55-60 років). І лише 14% опитаних українців ходять у кінотеатри, переважно це молодь (18-24 роки).

Які українські фільми дивилися українці за рік: 

  • Мавка. Лісова пісня (32%)
  • Снайпер. Білий ворон (17%)
  • Зірки за обміном (13%)
  • Справжній Санта (11%)
  • Найкращі вихідні (9%)
  • Любов і блогери (8%)
  • Носоріг (7%)
  • Максим Оса: золото Песиголовця (6%)
  • Життя на межі (6%)
  • Клондайк (6%)
  • Мирний-21 (6%)
  • Памфір (5%)
  • Коза Ностра. Мама їде (5%)
  • Будинок зі скалок (5%)
  • Область Героїв (5%)

Які українські фільми дивилися в березні 2023

Опитування проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Вибірка: 1240 респондентів у віці 18-60 років, які мешкають у населених пунктах розміром більше 50 тис. жителів. Період проведення: 13-14 квітня 2023 року.

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Мавка. Лісова пісня
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