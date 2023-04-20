Українці почали більше дивитися вітчизняне кіно. За дослідженням Gradus Research у березні 2023 перегляд фільмів поступався місцем у рейтингу популярності лише новинам.
До початку повномасштабного вторгнення українські фільми регулярно дивилися 29% опитаних українців. Зараз ця кількість зросла до третини (33%).
61% українців дивляться кіно в онлайн-кінотеатрах – сервісах на кшталт Megogo, SweetTV, Netflix, переважно це аудиторія 18-24 роки. Ще 56% українців дивляться вітчизняне кіно по ТБ (55-60 років). І лише 14% опитаних українців ходять у кінотеатри, переважно це молодь (18-24 роки).
Які українські фільми дивилися українці за рік:
- Мавка. Лісова пісня (32%)
- Снайпер. Білий ворон (17%)
- Зірки за обміном (13%)
- Справжній Санта (11%)
- Найкращі вихідні (9%)
- Любов і блогери (8%)
- Носоріг (7%)
- Максим Оса: золото Песиголовця (6%)
- Життя на межі (6%)
- Клондайк (6%)
- Мирний-21 (6%)
- Памфір (5%)
- Коза Ностра. Мама їде (5%)
- Будинок зі скалок (5%)
- Область Героїв (5%)
Опитування проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Вибірка: 1240 респондентів у віці 18-60 років, які мешкають у населених пунктах розміром більше 50 тис. жителів. Період проведення: 13-14 квітня 2023 року.