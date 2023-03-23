23 марта выходит в украинский прокат фильм Памфир режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Его мировая премьера состоялась на Каннском фестивале в мае 2022 года. После показа ленты зал аплодировал стоя.

То, что фильм о событиях на Западе Украине заслуживает вашего внимания, сомнений нет. Факты ICTV решили собрать все, что известно о фильме Памфир, а именно его сюжет, актерский состав и интересные факты, однако сперва предлагаем вам посмотреть его трейлер.

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Сюжет фильма Памфир

В сюжете ленты — история о хорошем семьянине Леониде по кличке Памфир. Действие фильма развивается на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки. В прошлом главный герой — контрабандист, однако он решил изменить свой путь ради семьи. Сейчас же мужчина зарабатывает честным трудом.

После длительного отсутствия он приезжает домой к жене и сыну, который в это время попадает в неприятности.

Что бы как-то помочь сыну, Памфир вынужден обратиться к своему непростому и криминальному прошлому, а потому сворачивает на рискованный путь. Однако старые контрабандные коридоры контролируются мафией из лесничества, из-за чего Памфир попадает в кровавые разборки.

Актерский состав фильма Памфир

Главную роль в фильме Памфир исполняет Александр Яцентюк. Его жену Елену сыграет Соломия Кириллова, а сына Назара — Станиислав Потяк.

Роль отца Памфира досталась Мирославу Маковийчуку, а матери — Елене Хохлаткиной. В ленте зрители также увидят Ивана Шарана, Александра Ярема, Римму Зюбину, Андрея Кирильчука, Петра Чичука, Олексея Лейбюка и других.

Интересные факты о фильме Памфир

Съемки Памфира проходили в Ивано-Франковской (Топильче, Зеленое, Замагора, Буркут, Дземброня) и Черновицкой (Красноильск, Красношора, Селятин) областях. Они начались в октябре 2020 года в период локдауна, а завершились весной 2021-го. Однако работа над самим проектом длилась около семи лет, ведь несколько лет ушло на написание сценария, а несколько — на поиски актеров.

Фильм создавался в копродукции Украины, Франции, Польши и Чили. Известно, что кроме этих стран, он продан для проката в Канаде, Италии, Польше, Швейцарии, Греции, Индонезии, Словакии и странах Балтии.

Главному герою Александру Яцентюку пришлось набрать 17 килограмм ради роли, к которой он готовился около полутора лет.

Все актеры тщательно готовились к съемкам и даже ездили в горы и жили по традициям настоящей гуцульской семьи.

Стоит отметить, что прежде чем Памфир вышел в украинский прокат, он уже успел нашуметь во всем мире. Помимо Каннского фестиваля фильм уже показали на более чем 40 фестивалях в 25 странах мира.

Лента получила Гран-при Каирского международного фестиваля и Гран-при международного кинофестиваля Молодость.