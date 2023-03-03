Феерия, но со счастливым концом: рецензия на мультфильм Мавка. Лесная песня

В прокат вышел самый долгожданный украинский кинопроект — мультфильм Мавка. Лесная песня, производства студии Animagrad. Он создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки Лесная песня.

Ее мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале в 2022 году, после чего дистрибьюторы заключили ряд соглашений на показ мультфильма за рубежом. Недавно Госкино сообщило, что права на показ ленты приобрели в более чем 40 странах мира.

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Что касается работы над анимационной картиной, то она длилась семь лет, а еще это самый дорогой мультфильм украинского производства. По состоянию на июль прошлого года общий бюджет картины оценивался в 187,2 млн грн, из которых доля государственного финансирования составила 49,5 млн грн.

Сюжет произведения Леси Украинки, как и его идея, знаком едва ли не каждому украинцу. В нем лесное существо Мавка влюбляется в сельского парня Лукаша. Но он ее предает и сватается к Килине. После того как Мавка проваливается в подземелье, происходит главная кульминация, а за ней трагическая развязка драмы — Лукаш замерзает, а Мавка превращается в иву.

Но будем честными, прежде всего перед детьми. Еще в школе во время прочтения этой пьесы многие верили в счастливый финал драмы, но по всем канонам жанра этого не могло произойти. Однако, хэппи-энд нам подарили создатели мультфильма, чего не скрывали еще до премьеры.

Сюжет начинается с предыстории вражды духов леса и людей. Она показана в стиле слайдов. К такому приему прибегают некоторые мастера, когда создают исторические или фэнтези-картины. Тем не менее подано это интересно, а духи леса в нем несколько напоминают древних энтов из Властелина колец.

После пробуждения Мавки весной Лукаш идет в таинственный и запретный лес, чтобы найти дерево жизни. Он хочет спасти больного дядю Льва и поэтому соглашается отправиться на эти поиски на предложение жестокой Килины. Последняя же хочет воспользоваться живительной силой дерева для получения вечной молодости.

С ходом развития сюжета в кульминации не обойдется без эпической схватки двух миров, а еще покажут Мавку в гневе, которая, как хранительница леса, будет защищать лесных жителей от гибели. В концовке анимационная Мавка скажет фразу аутентичной героини пьесы, которая будет звучать как дань автору произведения:

— Нет! Я жива! Я буду вечно жить! В моем сердце есть то, что не умирает.

Хотя в мультфильме нет некоторых персонажей оригинального произведения Леси Украинки, как, например, матери Лукаша, Перелесника и Потерчат. Но он полон довольно милыми зверушками — жабокиць Квусь, леший Гук, песик Лукаша Шусть, рысенок и множество других ярких лесных существ. Визуальный стиль картины тоже замечательный — пейзажи лесов, долин, рек, а еще запоминается огромный табун бизонов, который мчится по этим просторам.

В Мавке нашлось место и гуцульскому колориту, песням группы ДахаБраха и мелодичному саундтреку от Артема Пивоварова и Христины Соловий. Среди прочего работу дополнили современными элементами — эликсиры молодости, стиль самой Килины и ее помощника Фрола, огромный паровой бульдозер и карета с двигателем.

Однако учитывая диснеевский выбор лиц персонажей, все же вопросы к анимации есть. Особенно к движениям и мимике человекоподобных персонажей — моментами они немного театрализованы. Да и сама анимации все еще уступает голливудской. Но эпизоды с животными и лесовиком — почти идеальные.

Мавка действительно яркая, остроумная и хорошая, рассчитанная на детскую аудиторию, которая не такая требовательная и может простить определенные огрехи анимации. Посмотреть стоит хотя бы ради Квуся, Шустя и рысенка — не исключено, что ваш ребенок захочет иметь себе игрушку кого-то из этих персонажей. А еще с наступлением финальных титров не торопитесь с выходом из зала кинотеатра — вас ожидает еще кусочек истории.