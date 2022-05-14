Международный песенный конкурс Евровидение 2023, согласно правилам, принимает страна, участник которой победил. В 2022 году победителем стала украинская группа Kalush Orchestra.

То есть Евровидение 2022 года должно проходить в Украине. Конкретный город проведения определяется путем голосования или на конкурсной основе.

Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину проведение столь масштабного конкурса под вопросом. К сожалению, спрогнозировать ситуацию в нашей стране сложно. Однако, даже если победа наступит в ближайшие дни, у украинцев после этого будет множество других забот.

Кстати, ранее мэр Стокгольма (Швеция) Анна Кениг предложила провести Евровидение 2023 в своем городе, если победит представитель Украины Kalush Orchestra.

Одно из потенциальных мест это Globen/Avicii Arena, которая ранее принимала конкурс песни Евровидение в 2000 и 2016 годах.

Более того, Стокгольм — город-побратим Киева.

Официально о месте проведения объявит Европейский вещаться после ряда консультаций.

Если кто-то думает, что такая ситуация нонсенс, то спешим успокоить. Подобное уже было. Так, Великобритания проводила конкурс четыре раза из-за отказа других стран. В Монако, например, просто не было площадки, чтобы проводить такое мероприятие.

Kalush Orchestra на Евровидение

Представитель Украины на Евровидение группа Kalush Orchestra получила небывалую поддержку букмекеров — 63%. В финале Евровидения после номера на песню Stefania солист коллектива Олег Псюк обратился к Европе с призывом спасти Мариуполь и украинских военных на Азовстали.

Многие испугались, что из-за этого группа могут дисквалифицировать, но организаторы конкурса поспешили всех успокоить. Они заявили, что фраза Псюка носила гуманитарный характер, а не политический.