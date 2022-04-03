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Думал, пронесет: Сергей Писаренко показал свой разрушенный дом под Киевом

3 апреля 2022, 15:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сергей Писаренко

Актер Дизель Шоу Сергей Писаренко сообщил, что его дом был поврежден из-за боев под Киевом.

В Facebook артист обнародовал фото. На первом кадре он запечатлен вместе с женой Мариной и дочерью Дарьей, на втором — их разрушенный дом. Также он сообщил, что никто из них не пострадал, поскольку они успели выехать в Таллин (Эстония).

— Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из-под Киева в Таллин. И все время думал, а может зря? Наш поселок в стороне. Может пронесет… Не пронесло. Один бой изменил наш поселок и наш дом, — написал Сергей.

Пользователи сети выразили слова поддержки, а также отметили, что мы в Украине отстроим все.

  • Сереж, береги себя и близких!
  • Все восстановим! Украина это любовь!
  • Главное, что живы, а дом будет новый!
  • Вас не подвела интуиция!
  • Берегите себя! Мы с вами! — Пишут в комментариях Писаренко.

Стоит отметить, что Сергей родом с России, однако долгое время живет и строит карьеру в Украине.

Ранее свой дом после вражеского обстрела показал Валерий Харчишин. В Instagram лидер группы Друга ріка обнародовал снимок, на котором видно, что его дом полностью сгорел.

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Фото: Сергей Писаренко

Теги
Війна в Україні , Дизель Шоу
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