Актер Дизель Шоу Сергей Писаренко сообщил, что его дом был поврежден из-за боев под Киевом.

В Facebook артист обнародовал фото. На первом кадре он запечатлен вместе с женой Мариной и дочерью Дарьей, на втором — их разрушенный дом. Также он сообщил, что никто из них не пострадал, поскольку они успели выехать в Таллин (Эстония).

— Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из-под Киева в Таллин. И все время думал, а может зря? Наш поселок в стороне. Может пронесет… Не пронесло. Один бой изменил наш поселок и наш дом, — написал Сергей.

Пользователи сети выразили слова поддержки, а также отметили, что мы в Украине отстроим все.

Сереж, береги себя и близких!

Все восстановим! Украина это любовь!

Главное, что живы, а дом будет новый!

Вас не подвела интуиция!

Берегите себя! Мы с вами! — Пишут в комментариях Писаренко.

Стоит отметить, что Сергей родом с России, однако долгое время живет и строит карьеру в Украине.

Ранее свой дом после вражеского обстрела показал Валерий Харчишин. В Instagram лидер группы Друга ріка обнародовал снимок, на котором видно, что его дом полностью сгорел.

Фото: Сергей Писаренко