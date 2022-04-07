Український співак та лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка розповів, як на його дачі жили мародери з Росії, які окупували село Козаровичі під Києвом.

Подробиці про мародерство росіян Олег поділився в Instagram.

На відео видно, що він вирішив оглянути свою дачу, і розповів, що мародери в ній жили, а потім обікрали. Причому раніше вкрадені речі залишили, знайшовши цінніші “трофеї”.

– Так швидко тікали, що забули шкарпетки та квашені огірки, теж вкрадені. Я живу на дачі лише влітку, і найцінніше, що там було, – картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа, мого друга, – розповів Скрипка.

Він додав, що мародери не усвідомили цінність роботи художника і вкрали звичайні недорогі речі. Для них картина не становила жодної цінності, але зі спальні співака забрали матрац.

– Все можна відбудувати. Головне, щоб ворог надовго пішов із нашої землі. Все буде Україною! Дуже дякую нашим воїнам, які захищають українську землю! – Заявив співак.

Також на відео Олег показав залишений сухий пайок армії Росії, що вкотре вказує на винуватців пограбування.