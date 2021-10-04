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Участница Холостяка вышла в финал Мисс Украина Вселенная

4 октября 2021, 16:41 Валентина Чорна
Анна Неплях

Участница 10 сезона романтического реалити Холостяк Анна Неплях стала финалисткой конкурса красоты Мисс Украина Вселенная. На мероприятии она будет представлять город Днепр.

Анна призналась, что давно мечтала принять участие в конкурсе, однако морально не была к этому готова. Сейчас Неплях хочет выйти из тени и показать себя.

По словам Анны, она стала именно той девушкой, которой всегда мечтала быть. За корону девушка будет бороться уже 15 октября.

— Изменения во мне за последний год — колоссальные. Я благодарна вам, что замечаете это и засыпаете меня комплиментами. Эту трансформацию можно описать как превращение из утки в лебедя. И это не о внешнем, а о внутреннем состоянии. Я с уверенностью могу сказать, что сейчас я именно та девушка, которой всегда мечтала быть, — написала Анна.

Мисс Украина Вселенная — это ежегодный конкурс красоты, который проводится в Украине с 2006 года. В прошлом году обладательницей короны стала киевлянка Елизавета Ястремская.

Она участвовала в международном конкурсе Мисс Вселенная 2020 в США, но там девушке не удалось победить. Корону получила участница из Мексики — Андреа Месса.

Недавно еще одна участница Холостяка 10 стала финалисткой конкурса красоты Мисс Украина 2021. Алина Ляшук обнародовала короткое видео с фотосессии и призналась, что участие в конкурсе было ее мечтой.

В кадре Алина позировала в черном откровенном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Теги
Міс Всесвіт , Холостяк
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