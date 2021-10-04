Участница 10 сезона романтического реалити Холостяк Анна Неплях стала финалисткой конкурса красоты Мисс Украина Вселенная. На мероприятии она будет представлять город Днепр.

Анна призналась, что давно мечтала принять участие в конкурсе, однако морально не была к этому готова. Сейчас Неплях хочет выйти из тени и показать себя.

По словам Анны, она стала именно той девушкой, которой всегда мечтала быть. За корону девушка будет бороться уже 15 октября.

— Изменения во мне за последний год — колоссальные. Я благодарна вам, что замечаете это и засыпаете меня комплиментами. Эту трансформацию можно описать как превращение из утки в лебедя. И это не о внешнем, а о внутреннем состоянии. Я с уверенностью могу сказать, что сейчас я именно та девушка, которой всегда мечтала быть, — написала Анна.

Мисс Украина Вселенная — это ежегодный конкурс красоты, который проводится в Украине с 2006 года. В прошлом году обладательницей короны стала киевлянка Елизавета Ястремская.

Она участвовала в международном конкурсе Мисс Вселенная 2020 в США, но там девушке не удалось победить. Корону получила участница из Мексики — Андреа Месса.

Недавно еще одна участница Холостяка 10 стала финалисткой конкурса красоты Мисс Украина 2021. Алина Ляшук обнародовала короткое видео с фотосессии и призналась, что участие в конкурсе было ее мечтой.

В кадре Алина позировала в черном откровенном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.