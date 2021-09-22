Учасниця 10 сезону романтичного реаліті Холостяк Аліна Ляшук стала фіналісткою конкурсу краси Міс Україна 2021.

Про це дівчина повідомила на особистій сторінці в Instagram. Вона оприлюднила коротке відео з фотосесії та зізналася, що участь у конкурсі була її мрією.

У кадрі Аліна позувала у чорному відвертому купальнику, який підкреслив її струнку фігуру. Свій образ вона доповнила зачіскою з локонами та макіяжем.

– Здійснилася моя мрія, до якої довго йшла і працювала над собою! Скільки ж мною було зроблено спроб, щоб ця подія стала частиною життя! Неймовірні емоції щастя хочу пам’ятати! – написала Аліна.

Раніше Аліна Ляшук брала участь у проекті Холостяк 10, де головним героєм був Макс Михайлюк.

Проте побудувати стосунки з пілотом дівчині не вдалося – вона покинула проект у дев’ятому випуску, за крок до знайомства з батьками учасниць.

Також Аліна стала однією з найяскравіших учасниць вокального шоу Х-фактор. Її виконання пісні Boyfriend Джастіна Бібера зібрало понад 17 млн переглядів на YouTube.

Конкурс Міс Україна 2021 відбудеться 21 жовтня. Цьогоріч оберуть вже 30-ту володарку престижного титулу. У конкурсі братимуть участь 25 претенденток.

Переможниця отримає грошовий приз у розмірі 500 тис. грн, а також представить Україну на міжнародному конкурсі Міс Світу, який відбудеться у грудні в Пуерто-Ріко.

Нещодавно організатори Міс Україна представили нову корону. Вона виготовлена ​​з білого золота й інкрустована 300 каратами дорогоцінних каменів – 1250 діамантів і 27 сапфірів.

Дизайн головного атрибуту Міс Україна розробив ювелір світового рівня Джейкоб Арабо. На виготовлення корони знадобилося три місяці. Вартість прикраси на світовому ювелірному ринку – $3 млн.

Фото: Аліна Лішук