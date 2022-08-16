В Крыму неизвестные исполнительницы перевели на русский язык песню украинской исполнительницы Златы Огневиц — Зозуля. Артистка отреагировала, отметив, что это исконно русская забава — воровать и выдавать за свое.

В Instagram Злата показала часть выступления артисток, подчеркнув, что те видимо ничего не знают об авторских правах.

— В моем родном Крыму звучит моя Зозуля на русском языке в исполнении двух лярв, которые и не думают о законах и авторских правах… Хотя о чем я пишу, какие права могут быть у граждан России. Извините, но меня тошнит, — отметила Огневич.

Артистка добавила, что певицы безтолковые, поскольку поют под минус с ее голосом на беках.

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— Стыдно, досадно, но чего еще ждать от болотян? Крым, надеюсь очень, что в скором времени Зозуля прозвучит на Дне освобождения Крыма по всем волшебным городам полуострова, — подытожила Злата.

Стоит отметить, что россияне действительно любят нашу культуру, особенно — выдавать ее за свою без всяких угрызений совести. Ранее мы составили подборку песен, который россияне присвоили себе.

В списке не только украинские народные композиции, но и современные, например, творчество Кузьмы Скрябина или Океан Эльзы.