На пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта Олег Плахотнюк пришел вместе с возлюбленной. Ею оказалась его вторая жена Яна, с которой он расстался перед реалити.
Олег отметил, что проект на него оказал большое влияние. Он понял, что делал не так в отношениях с экс-женой.
Все время после развода пара общалась, потому что у них есть общая дочь.
По словам женщины, когда они были в отношениях, романтика была повсюду. Однако потом все это кончилось.
Однако после Холостячки Олег понял, что работать над отношениями стоит все время, каждый день. А романтика и путешествия не должны заканчиваться.
Она отметила, что видит, как Олег изменился. Сейчас он еей помогает с ребенком, с бытом.
В студии показали также сюжет о том, как развиваются отношения Олега и Яны.
Затем в студии появилась дочь пары – Ева, которая постоянно прижималась к отцу.
Кстати, раньше пара никогда не была в официальном браке. Поэтому Олег решил это исправить.
— Ты подарила мне отличную дочь. Ты делаешь меня действительно счастливым мужчиной. Но благодаря проекту я понял, что кое-что сделал не так. Сейчас я хочу это исправить. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, – заявил Олег Плахотнюк.
Она конечно сказала Да.
Однако затем в студию пришел другой участник Холостячки Павел Богда. Он отметил, что сейчас развивает новый бизнес и актерскую карьеру. Также он добавил, что счастлив в новых отношениях. Кстати, его девушка самостоятельно ему написала в соцсети.
Затем в студии появилась и его новая избранница. По хорошей традиции Павел достал обручальное кольцо и сделал предложение девушке. Она ответила Да.