На пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта Олег Плахотнюк пришел вместе с возлюбленной. Ею оказалась его вторая жена Яна, с которой он расстался перед реалити.

Олег отметил, что проект на него оказал большое влияние. Он понял, что делал не так в отношениях с экс-женой.

Все время после развода пара общалась, потому что у них есть общая дочь.

По словам женщины, когда они были в отношениях, романтика была повсюду. Однако потом все это кончилось.

Однако после Холостячки Олег понял, что работать над отношениями стоит все время, каждый день. А романтика и путешествия не должны заканчиваться.

Она отметила, что видит, как Олег изменился. Сейчас он еей помогает с ребенком, с бытом.

В студии показали также сюжет о том, как развиваются отношения Олега и Яны.

Затем в студии появилась дочь пары – Ева, которая постоянно прижималась к отцу.

Кстати, раньше пара никогда не была в официальном браке. Поэтому Олег решил это исправить.

— Ты подарила мне отличную дочь. Ты делаешь меня действительно счастливым мужчиной. Но благодаря проекту я понял, что кое-что сделал не так. Сейчас я хочу это исправить. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, – заявил Олег Плахотнюк.

Она конечно сказала Да.

Однако затем в студию пришел другой участник Холостячки Павел Богда. Он отметил, что сейчас развивает новый бизнес и актерскую карьеру. Также он добавил, что счастлив в новых отношениях. Кстати, его девушка самостоятельно ему написала в соцсети.

Затем в студии появилась и его новая избранница. По хорошей традиции Павел достал обручальное кольцо и сделал предложение девушке. Она ответила Да.