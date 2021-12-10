На пост-шоу Холостячка. Життя після проекту Олег Плахотнюк прийшов разом з коханою. Нею виявилася його друга дружина Яна, з якою він розлучився перед реаліті.

Олег зазначив, що проект на нього дуже вплинув. Він зрозумів, що робив не так у стосунках з екс-дружиною.

Весь час після розлучення пара спілкувалася, бо у них є спільна донька.

За словами жінки, коли вони були у стосунках, то романтика була всюди. Проте потім все це закінчилося.

Проте після Холостячки Олег зрозумів, що працювати над стосунками варто весь час, кожного дня. А романтика та подорожі не повинні закінчуватися.

Яна зазначила, що вона бачить як Олег змінився. Нині він їй допомагає з дитиною, з побутом.

У студії показали також сюжет про те, як нині розвиваються стосунки Олега та Яни.

Потім у студії з’явилася донька пари – Єва, яка постійно тулилася до татка.

До речі, раніше пара ніколи не була в офіційному шлюбі. Тому Олег вирішив це виправити.

– Ти подарувала мені чудову доньку. Ти робиш мене насправді щасливим чоловіком. Але завдяки проекту я зрозумів, що дещо зробив не так. Нині я хочу це виправити. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною, – заявив Олег Плахотнюк.

Яна звичайно сказала Так.

Проте потім у студію прийшов інший учасник Холостячки Павло Богда. Він зазначив, що нині розвиває новий бізнес та акторську кар’єру. Також він додав, що щасливий у нових стосунках. До речі, його нова дівчина самостійно йому написала у соцмережі.

Потім у студії з’явилася і його нова обраниця. За гарною традицією Павло дістав обручку та зробив пропозицію дівчині. Вона відповіла Так.