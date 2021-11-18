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В США убили известного рэпера Young Dolph: подробности инцидента

18 ноября 2021, 09:16
Микола Олефіренко редактор раздела Lifestyle
Young Dolph
Источник: Getty Images

Известного американского рэпера Young Dolph застрелили в городе Мемфис. Ему было 36 лет, а настоящее имя погибшего — Адольф Роберт.

Предварительно, он покупал печенье в одном из магазинов, и к этому месту подъехала машина, из которой было произведены выстрелы.

— Трагическая смерть рэп-исполнителя Young Dolph в результате стрельбы. Эта ситуация служит еще одним напоминанием о боли, которую приносит с собой насильственное преступление, — написал в Твиттере мэр Мемфиса Джим Стрикленд. 

На официальной Instagram-странице репера сейчас числится около 4,4 млн подписчиков. Пика популярности ему помог добиться релиз альбома King of Memphis в 2016 году. Его сборник треков достиг 49-й строчки в чарте Billboard 200. 

Юность Адольфа была нелегкой — он воспитывался бабушкой, и стал самодостаточным в раннем возрасте. Его родители пристрастились к крэку, поэтому он с юных лет зарабатывал себе на хлеб различными мелкими заданиями, которые часто были нелегальными.

— Мы учились в четвертом, пятом и шестом классах и видели этот ад. Мне всегда нужны были деньги, — заявил репер в одном из интервью в 2018 году.

Он уже участвовал в перестрелках в 2017 году, когда на него совершили покушение. В результате стрельбы его доставили в больницу с тремя огнестрельными ранениями, но уже спустя 2 недели его выписали. Он смог продвинуть свое творчество на фоне инцидента.

— Меня преследовали с 17, 18, 19 лет, но я не был человеком, постоянно живущим в страхе, — сказал он Guardian в 2018 году. 

У Young Dolph остались двое детей.

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Источник
The Guardian
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