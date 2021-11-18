Известного американского рэпера Young Dolph застрелили в городе Мемфис. Ему было 36 лет, а настоящее имя погибшего — Адольф Роберт.

Предварительно, он покупал печенье в одном из магазинов, и к этому месту подъехала машина, из которой было произведены выстрелы.

— Трагическая смерть рэп-исполнителя Young Dolph в результате стрельбы. Эта ситуация служит еще одним напоминанием о боли, которую приносит с собой насильственное преступление, — написал в Твиттере мэр Мемфиса Джим Стрикленд.

The tragic shooting death of rap artist Young Dolph serves as another reminder of the pain that violent crime brings with it. My thoughts and prayers are with his family and friends. — Mayor Jim Strickland (@MayorMemphis) November 17, 2021

На официальной Instagram-странице репера сейчас числится около 4,4 млн подписчиков. Пика популярности ему помог добиться релиз альбома King of Memphis в 2016 году. Его сборник треков достиг 49-й строчки в чарте Billboard 200.

Юность Адольфа была нелегкой — он воспитывался бабушкой, и стал самодостаточным в раннем возрасте. Его родители пристрастились к крэку, поэтому он с юных лет зарабатывал себе на хлеб различными мелкими заданиями, которые часто были нелегальными.

— Мы учились в четвертом, пятом и шестом классах и видели этот ад. Мне всегда нужны были деньги, — заявил репер в одном из интервью в 2018 году.

Он уже участвовал в перестрелках в 2017 году, когда на него совершили покушение. В результате стрельбы его доставили в больницу с тремя огнестрельными ранениями, но уже спустя 2 недели его выписали. Он смог продвинуть свое творчество на фоне инцидента.

— Меня преследовали с 17, 18, 19 лет, но я не был человеком, постоянно живущим в страхе, — сказал он Guardian в 2018 году.

У Young Dolph остались двое детей.