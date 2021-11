Известного американского рэпера Young Dolph застрелили в городе Мемфис. Ему было 36 лет, а настоящее имя погибшего — Адольф Роберт.

Предварительно, он покупал печенье в одном из магазинов, и к этому месту подъехала машина, из которой было произведены выстрелы.

The tragic shooting death of rap artist Young Dolph serves as another reminder of the pain that violent crime brings with it. My thoughts and prayers are with his family and friends.

— Mayor Jim Strickland (@MayorMemphis) November 17, 2021