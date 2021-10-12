Экс-девушка рэпера Tyga обвинила его в насилии и показала побитое лицо

Рэпера Tyga обвинила в насилии его бывшая девушка Камарин Свонсон.

Издание TMZ пишет, что Камарин якобы появилась в доме рэпера в 3 часа ночи в понедельник. Издание цитирует источник, близкий к рэперу, который утверждал, что Свонсон приехала вопреки желанию рэпера, она была в состоянии алкогольного опьянения. Девушка кричала на пороге, после чего Tyga впустил ее внутрь, чтобы поговорить.

Свонсон заявила полиции, что Tyga в какой-то момент напал на нее. Девушку из дома рэпера забирала ее мать, которая и сообщила об инциденте в полицию. Правоохранители со своей стороны рассмотрели явные признаки домашнего насилия.

Исполнителя Tyga не арестовали, известно, что в полицию он прибудет 12 октября только.

Однако Камарин в Instagram опубликовала свой вариант развития событий в ту ночь.

Свонсон показала фотографии своих предполагаемых травм.

Также девушка показала скриншот переписки, из которого следует, что Tyga на самом деле послал машину, чтобы забрать девушку.

— Мне так неловко и стыдно, что я дошла до этого, но я должна постоять за себя, — написал 22-летний Свонсон.

Пока неизвестно, когда именно пара рассталась, ведь весной 31-летний Tyga и Камарин Свонсон показали в Instagram, что они теперь официально вместе. В июле Свонсон дважды сфотографировали с большим кольцом на левой руке.

Известно, что рэпер имел отношения с Кайли Дженнер напряжении двух лет, пока они не расстались навсегда в начале 2017 года.