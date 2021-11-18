Відомого американського репера Young Dolph застрелили у місті Мемфіс. Йому було 36 років, а справжнє ім’я загиблого – Адольф Роберт.

Попередньо, він купував печиво в одному з магазинів, і до цього місця під’їхала машина, з якої було зроблено постріли.

– Трагічна смерть реп-виконавця Young Dolph внаслідок стрілянини. Ця ситуація є ще одним нагадуванням про біль, яку приносить із собою насильницький злочин, – написав у Twitter мер Мемфіса Джим Стрикленд.

The tragic shooting death of rap artist Young Dolph serves as another reminder of the pain that violent crime brings with it. My thoughts and prayers are with his family and friends. — Mayor Jim Strickland (@MayorMemphis) November 17, 2021

На офіційній Instagram-сторінці репера зараз числиться близько 4,4 млн підписників. Піка популярності йому допоміг досягти реліз альбому King of Memphis у 2016 році. Його збірка треків досягла 49-го рядка в чарті Billboard 200.

Юність Адольфа була нелегкою – він виховувався бабусею, і став самодостатнім у ранньому віці. Його батьки підсіли на крек, тому він з юних років заробляв собі на хліб різними дрібними завданнями, які часто були нелегальними.

– Ми навчалися у четвертому, п’ятому та шостому класах і бачили це пекло. Мені завжди були потрібні гроші, – заявив репер в одному з інтерв’ю у 2018 році.

Він уже брав участь у перестрілках у 2017 році, коли на нього вчинили замах. В результаті стрілянини його доправили до лікарні з трьома вогнепальними пораненнями, але вже через 2 тижні його виписали. Він спромігся просунути свою творчість на тлі інциденту.

– Мене переслідували з 17, 18, 19 років, але я не був людиною, яка постійно живе в страху, – сказав він Guardian у 2018 році.

У Young Dolph залишилися двоє дітей.