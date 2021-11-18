Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Персони

У США вбили відомого репера Young Dolph: подробиці інциденту

18 Листопада 2021, 09:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Young Dolph
Джерело: Getty Images

Відомого американського репера Young Dolph застрелили у місті Мемфіс. Йому було 36 років, а справжнє ім’я загиблого – Адольф Роберт.

Попередньо, він купував печиво в одному з магазинів, і до цього місця під’їхала машина, з якої було зроблено постріли.

– Трагічна смерть реп-виконавця Young Dolph внаслідок стрілянини. Ця ситуація є ще одним нагадуванням про біль, яку приносить із собою насильницький злочин, – написав у Twitter мер Мемфіса Джим Стрикленд.

На офіційній Instagram-сторінці репера зараз числиться близько 4,4 млн підписників. Піка популярності йому допоміг досягти реліз альбому King of Memphis у 2016 році. Його збірка треків досягла 49-го рядка в чарті Billboard 200.

Юність Адольфа була нелегкою – він виховувався бабусею, і став самодостатнім у ранньому віці. Його батьки підсіли на крек, тому він з юних років заробляв собі на хліб різними дрібними завданнями, які часто були нелегальними.

– Ми навчалися у четвертому, п’ятому та шостому класах і бачили це пекло. Мені завжди були потрібні гроші, – заявив репер в одному з інтерв’ю у 2018 році.

Він уже брав участь у перестрілках у 2017 році, коли на нього вчинили замах. В результаті стрілянини його доправили до лікарні з трьома вогнепальними пораненнями, але вже через 2 тижні його виписали. Він спромігся просунути свою творчість на тлі інциденту.

– Мене переслідували з 17, 18, 19 років, але я не був людиною, яка постійно живе в страху, – сказав він Guardian у 2018 році.

У Young Dolph залишилися двоє дітей.

Читайте також:
У США вбили відомого репера Young Dolph: подробиці інцидентуЕкс-дівчина репера Tyga звинуватила його у насиллі та показала побите обличчя

Джерело
The Guardian
Теги
Смерть
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка