Відомого американського репера Young Dolph застрелили у місті Мемфіс. Йому було 36 років, а справжнє ім’я загиблого – Адольф Роберт.

Попередньо, він купував печиво в одному з магазинів, і до цього місця під’їхала машина, з якої було зроблено постріли.

The tragic shooting death of rap artist Young Dolph serves as another reminder of the pain that violent crime brings with it. My thoughts and prayers are with his family and friends.

— Mayor Jim Strickland (@MayorMemphis) November 17, 2021