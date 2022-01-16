Повлиял на судьбу Армани: умер легендарный модельер Нино Черрути

В Италии в возрасте 91 год ушел из жизни известный модельер и предприниматель Нино Черрути.

Он умер в больнице северного города Верчелли, где проходил лечение.

Легендарный стилист, основавший около 60 лет назад дом моды Cerruti 1881 в Париже, попал в медицинское учреждение из-за необходимости проведения операции на бедре.

Карьеру предпринимателя он начал, когда ему было около 20 лет унаследовав бизнес в сфере текстильной промышленности.

Об имени Черрути весь мир узнал в 1957 году, когда он представил первую линию одежды под названием Hitman. А спустя 10 лет он открыл свой первый бутик во французской столице.

Считается, что именно он повлиял на становление многих модельеров, в числе которых был Джорджио Армани. Дизайнера он взял под свое крыло в 60-х годах, когда тот еще был новичком.

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В начале нынешнего столетия Черрути занялся управлением компании Lanificio Fratelli Cerruti, которую основал его дед. Тогда же он продал Cerruti 1881.

Источник: la Repubblica

Фото: Instagram ninocerruti_